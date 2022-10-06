Son dakika 3. sayfa: İskeleden düşen şahıs hayatını kaybetti
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Edinilen son dakika haberine göre Tomarzalı inşaat işçisi, İzmir'de çalıştığı inşaat iskelesinden düşerek hayatını kaybetti.
Tomarzalı inşaat işçisi, İzmir'de çalıştığı inşaat iskelesinden düşerek hayatını kaybetti.
Tomarza'dan İzmir'e çalışmak için giden U.D. (40), çalıştığı inşaatın iskelesinden düşerek hayatını kaybetti. 2 çocuk babası U.D.'nin cenazesi, ilçede kılınacak cenaze namazının ardından Büyükcanlı Mezarlığı'na defnedilecek. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa