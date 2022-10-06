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Son dakika 3. sayfa: İskeleden düşen şahıs hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: İskeleden düşen şahıs hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Tomarzalı inşaat işçisi, İzmir'de çalıştığı inşaat iskelesinden düşerek hayatını kaybetti.

Tomarzalı inşaat işçisi, İzmir'de çalıştığı inşaat iskelesinden düşerek hayatını kaybetti.

Tomarza'dan İzmir'e çalışmak için giden U.D. (40), çalıştığı inşaatın iskelesinden düşerek hayatını kaybetti. 2 çocuk babası U.D.'nin cenazesi, ilçede kılınacak cenaze namazının ardından Büyükcanlı Mezarlığı'na defnedilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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