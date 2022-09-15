Son dakika 3. sayfa: İşçi taşıyan servis midibüsü kamyonetle çarpıştı: 17 yaralı 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre - İşçi taşıyan servis midibüsü kamyonetle çarpıştı: 17 yaralı Konya'nın Beyşehir ilçesinde, servis midibüsünün kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 17 işçi yaralandı. - İşçi taşıyan servis midibüsü kamyonetle çarpıştı: 17 yaralı KONYA - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, servis midibüsünün kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 17 işçi yaralandı. Kaza, Esentepe Mahallesi, Süleymanbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. yönetimindeki 42 GBJ 40 plakalı Beyşehir Organize Sanayi Bölgesinde çalışan tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü, Medaş hizmet binası önünde tali yoldan çıkan M.Z.Ç. yönetimindeki kablo yüklü kamyonetle çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine adrese polis, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayı her 2 aracın sürücüsü de yara almadan atlatırken, servis midibüsündeki 17 işçi hafif şekilde yaralandı. Ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi. Kaza sonrası servis minibüsü şoförü ile kamyonet sürücüsü arasında yaşanan tartışma araya girenler tarafından büyümeden sonlandırıldı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Rıza Önses Esentepe Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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