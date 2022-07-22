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Son dakika 3. sayfa: İş yerinden bilgisayar ve iş makineleri çalan 3 şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: İş yerinden bilgisayar ve iş makineleri çalan 3 şahıs tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir işyerinde meydana gelen hırsızlık sonrasında harekete geçen jandarma ekiplerince yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir işyerinde meydana gelen hırsızlık sonrasında harekete geçen jandarma ekiplerince yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, 17 ve 18 Temmuz tarihlerinde Hendek ilçesi Büyükdere Mahallesinde bulunan bir işyerinde hırsızlık meydana geldi. İş yerinden kablo, bilgisayar ve iş makinelerinin çalınması sonrasında olay jandarma ekiplerine bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine çalışmalarına başlayan jandarma ekiplerince hırsızlığı; H.Y. (35), S.O. (36) ve Z.Ö. (26) isimli 3 şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan 3 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Sakarya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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