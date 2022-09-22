Son dakika 3. sayfa: İncir ağacından düşen emekli itfaiye memuru hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: Samsun'da incir ağacından düşen emekli itfaiye memuru tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Samsun'da incir ağacından düşen emekli itfaiye memuru tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Fenk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk basası emekli itfaiye memuru Mahmut Kaynar (56), evinin önündeki kendisine ait bahçede incir toplamak için ağaca çıktı. Çıktığı ağaçtan düşerek yaralanan Mahmut Kaynar önce Terme Devlet hastanesine kaldırıldı, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kaynar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İtfaiye Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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