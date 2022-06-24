Son dakika 3. sayfa: Ihlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek öldü Son dakika 3. sayfa haberine göre Sinop'ta ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti. Sinop'ta ıhlamur toplamak için çıktığı ağaçtan düşen bir kişi hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Sinop'un Durağan ilçesine bağlı Köklen köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki çocuk babası Selami Taşhan(52), köyde ıhlamur toplamak için ağaca çıktı. Bir anda dengesini kaybeden Taşhan ağaçtan yere düştü. Olayı gören yakınları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Taşhan'ın hayatını kaybettiğini belirlemesi üzerine cansız bedeni Durağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - SİNOP İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sinop 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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