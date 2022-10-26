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Son dakika 3. sayfa: Hindistan'da yakıt tankeri patladı: 2 ölü, 25 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Hindistan'da yakıt tankeri patladı: 2 ölü, 25 yaralı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde seyir halindeki akaryakıt yüklü tankerin devrilmesinin ardından yaşanan patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, en az 25 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde seyir halindeki akaryakıt yüklü tankerin devrilmesinin ardından yaşanan patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, en az 25 kişi yaralandı.

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletinde seyir halindeki akaryakıt yüklü tanker devrilmesinin ardından patladı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybederken, en az 25 kişi de yaralandı. Yetkililer, bölge halkının tankerin devrilmesinin ardından etrafında toplandığını ve bu sırada alev alan tankerin patladığını aktardı.

Yaralıların tedavi için çevredeki hastanelere kaldırıldığı ve en az 8'inin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

India 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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