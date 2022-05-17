Son dakika 3. sayfa: Hindistan'da sel: 8 ölü - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Hindistan'da sel: 8 ölü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Hindistan'da sel: 8 ölü

Bir son dakika haberine göre Hindistan'ın Assam eyaletinde meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Assam eyaletinde meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybetti.

Güney Asya ülkesi Hindistan'ın kuzeydoğu eyaleti Assam'da etkili olan aralıksız yağışlar nedeniyle sel meydana geldi. Meydana gelen selde 8 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda yerleşim alanı da hasar aldı. Assam Dima Hasao bölgesinden bir yetkili, bölgede sel nedeniyle tren seferlerinin çalışmadığını ve bölgede yaşayan 200 bin kişinin sel ve toprak kayması sebebiyle eyalete giriş ve çıkışlarının engellendiğini açıkladı. Hindistan Meteoroloji Müdürlüğü, önümüzdeki 4 gün boyunca şiddetli yağışların devam edeceğini konusunda ise uyardı.

Hindistan'ın Uttarkand eyaletinde de 2020 yılında meydana gelen selde 200 kişi hayatını kaybetmişti. - YENİ DELHİ

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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