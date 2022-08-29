Son dakika 3. sayfa: Hatay'da zeytin bahçesine kenevir eken kişi gözaltına alındı 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre Hatay'ın Defne ilçesinde zeytin bahçesi içerisine ekili 169 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Hatay'ın Defne ilçesinde zeytin bahçesi içerisine ekili 169 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Hatay İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde çalışma gerçekleştirdi. Defne İlçesi Koçören Mahallesinde ikamet eden Ö.D. isimli şahsın zeytin bahçesinde Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada boyları 1 metre ile 2 metre arasında değişen 169 kök kenevir bitkisi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ö.D. isimli şahıs gözaltına alındı. - HATAY Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hisarcık Kenevir Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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