Son dakika 3. sayfa: Hatay'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Son dakika haberler... Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakya Ürgenpaşa Mahallesi'nde E.U.'ya ait ikamette yapılan aramada 64,4 gram metamfetamin, 2,8 gram kubar esrar, 0,5 gram takoz esrar, 1 adet hassas terazi, paketlemede kullanılan folyo ele geçirildi. Olayla ilgili olarak E.U. gözaltına alındı. - HATAY İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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