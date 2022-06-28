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Son dakika 3. sayfa: Hatay'da kaçak sigara operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Hatay'da kaçak sigara operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi: Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bin 930 paket gümrük kaçağı ele geçirildi.

Hatay'ın merkez ilçesi Antakya'da bin 930 paket gümrük kaçağı ele geçirildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Antakya Narlıca Mahallesinde bulunan iki ayrı ikamette yapılan aramada bin 930 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.S. ve T.V. adli işlem yapıldı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Antakya Hatay 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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