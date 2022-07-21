Son dakika 3. sayfa: 'Harnup' cinayetine 3 tutuklama Son dakika haberlerine göre Adana'da harnup çalmak için girdikleri bahçede 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Adana'da harnup çalmak için girdikleri bahçede 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. 19 Temmuz akşamı Bağözü Mahallesi'nde meydana gelen olayda, komşularına ait bahçeye izinsiz girdiği iddia edilen Fatih Ş. (26), İsmail Ş. (32) ve Ramazan E. (27), harnup toplamaya başladı. Bu sırada bahçede çalışan Muhammet Şahin, Kadir Kızıldağ ve kuzeni Kadir Kızıldağ olayı fark edince şahıslarla tartıştı. Çıkan kavgada silahla vurulan Muhammed Şahin hayatını kaybetti, iki kuzeni yaralandı. Kozan İlçe Jandarma ekiplerinin olayın hemen ardından gözaltına aldığı Fatih Ş, İsmail Ş. ve Ramazan E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - ADANA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bağözü Fatih Adana 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika 3. sayfa: 'Harnup' cinayetine 3 tutuklama - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.