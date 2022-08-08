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Son dakika 3. sayfa: Hamamda fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı

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Son dakika 3. sayfa: Hamamda fenalaşan kadın hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber: Eskişehir'de bulunan bir hamamda sıcaktan fenalaşan kadın, 112 Acil ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de bulunan bir hamamda sıcaktan fenalaşan kadın, 112 Acil ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Odunpazarı'nda bulunan bir hamama yıkanmaya gelen bir kadın, saat 12.30 civarında birden fenalaşınca hamamın çalışanlarının yardımıyla dışarıya alındı. Soyunma odalarının olduğu koridora çıkarılan kadın için ambulans çağrıldı. Olay yerine gelen 112 ekipleri, kadına ilk müdahaleyi hamamın içinde yaptı. Sedyeye konularak hamamdan çıkarılan vatandaş içeride bulunan vatandaşların meraklı bakışları arasında ambulansa konulduktan sonra hastaneye kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Odunpazarı Eskişehir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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