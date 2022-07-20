Son dakika 3. sayfa: Hakkari'de yayla kavgası: 4 ölü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Edinilen son dakika gelişmesine göre Hakkari-Van sınırında bulunan yayla nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.
Hakkari- Van sınırında bulunan yayla nedeniyle çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre, olay, Hakkari ile Van'ın Başkale ilçesi sınırında bulunan iki köy sakinleri, Bilgili köyünde karşılaştı. Bunun üzerine çıkan ve silahların da kullanıldığı yayla kavgasında 4 kişi hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - HAKKARİ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa