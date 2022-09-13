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Son dakika 3. sayfa: Gönen'de 8 şüpheli şahsa uyuşturucu operasyonu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Gönen'de 8 şüpheli şahsa uyuşturucu operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberine göre Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri 7 ayrı adreste yaptığı uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli şahsı gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu madde ve 2 adet silah ele geçirdi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis ekipleri 7 ayrı adreste yaptığı uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli şahsı gözaltına alırken, çok miktarda uyuşturucu madde ve 2 adet silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Gönen polis ekipleri ilçede 7 ayrı adrese yaptıkları eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli şahsı gözaltına alırken, yapılan aramalarda da 1 kilo 571 gram esrar maddesi, 17,4 gram metamfetamin, 113 Adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız tüfe1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tüfek fişeği ile 3 adet tabanca fişeği, 3 Adet bıçak, 1 Adet Orak ve 4 adet uyuşturucu madde içmeye yarayan aparat ele geçirildi. Konuyla ilgili gerekli tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Balıkesir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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