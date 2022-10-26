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Son dakika 3. sayfa: Giysi kolisi keserken bileğini kesen işçi hastanelik oldu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Giysi kolisi keserken bileğini kesen işçi hastanelik oldu

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'daki bir AVM'de meydana gelen iş kazasında koli kutularını keserken falçata ile bilek kısmını kesen bir çalışan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Samsun'daki bir AVM'de meydana gelen iş kazasında koli kutularını keserken falçata ile bilek kısmını kesen bir çalışan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, İlkadım ilçesi Piazza Alışveriş Merkezi'nde (AVM) meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah işe giden 42 yaşındaki N.Y. giysi bulunan kolileri falçata ile açmak isterken bilek bölgesini kesti. Durumu gören iş arkadaşları ise hemen 112'ye haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsa ilk müdahaleyi mağaza içerisinde yaptı. Akabinde ambulansa alınan yaralı, Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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