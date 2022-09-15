Son dakika 3. sayfa: Gaziantep'te terör operasyonu: 3 kişi yakalandı 3. Sayfa Haberleri Son dakika habere göre Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi. Gaziantep'te PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet gösterdiği tespit edilen şahıslara operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi yakalandı. Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 3 örgüt üyesine operasyon düzenlendi. Yakalanan 3 örgüt üyesi yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika 3. sayfa: Gaziantep'te terör operasyonu: 3 kişi yakalandı - Haberler

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