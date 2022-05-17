Freni boşalan kamyon 9 aracı böyle biçti - Haberler

Freni boşalan kamyon 9 aracı böyle biçti

Freni boşalan kamyonu gördü, aracı kurtarmak isterken canından oluyordu

BURSA - Bursa'da ekmek fırınına un indirmek için park eden ve daha sonra freni boşalan kamyon, 9 aracı biçti. Kamyonun biçtiği araçlardan birinin sahibi ise aracını kurtarmak isterken az daha canından oluyordu. Feci kazada yaralanan olmazken kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 TA 101 plakalı kamyon, fırına un indirmek park etti. Un indirildiği sırada freni boşalan kamyon, süratli bir şekilde önce bir işyerinin tabelasına çarptı, daha sonra ise 1'i motosiklet olmak üzere 9 araca çarparak zor durabildi. Çevredeki vatandaşlar ise film izler gibi olay yerinde olan biteni izledi. Kazada şans eseri herhangi bir yaralanan olmazken kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde araç sahibinin freni boşalan kamyonun gelişini gördüğü ve aracına binmeye çalışarak kurtarmak istedi. Ama süratli gelen kamyon aracını biçtiği görüldü.