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Son dakika 3. sayfa: Eskişehir'de silahla yaralama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Eskişehir'de silahla yaralama

Son dakika haberleri... Eskişehir'de yolda tanımadığı kişi tarafından tartışan vatandaş silahla yaralandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de yolda tanımadığı kişi tarafından tartışan vatandaş silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırmızıtoprak Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi'nde Köksal G. ile kimliği tespit edilemeyen şüpheli arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Köksal G., kimliği belirsiz kişi tarafından ayağından vuruldu. Ayağından yaralanan Köksal G, olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Köksal G'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olay sonrasında kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Eskişehir, 3. Sayfa, Haberler

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