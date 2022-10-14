Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta şüpheli ölüm: Yabancı uyruklu genç 6. kattan düşerek hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberleri: Esenyurt'ta şüpheli ölüm: Yabancı uyruklu genç 6. kattan düşerek hayatını kaybetti Esenyurt'ta 10 katlı binanın 6. katından düşen 27 yaşındaki yabancı uyruklu Ebraim Fofana yaşamını yitirdi. Esenyurt'ta şüpheli ölüm: Yabancı uyruklu genç 6. kattan düşerek hayatını kaybetti İSTANBUL - Esenyurt'ta 10 katlı binanın 6. katından düşen 27 yaşındaki yabancı uyruklu Ebraim Fofana yaşamını yitirdi. Polis, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı. Olay, saat 00.00 sıralarında Esenyurt Akevler Mahallesi, 1075 Sokak üzerinde bulunan sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, site içinde bulunan 10 katlı binanın 6'ıncı katından düşen yabancı uyruklu Ebraim Fofana, giriş katta bulunan cam korkuluğa çarparak yere düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 6'ncı kattan düşen Fofana'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ve polis ekipleri uzun süre binada ve çevresinde imcelemeler yaptı. Polis ekipleri, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Esenyurt 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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