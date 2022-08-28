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Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta komşu kavgasının detayları ortaya çıktı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta komşu kavgasının detayları ortaya çıktı

Son dakika 3. sayfa haberi... Esenyurt'ta komşular arasında çıkan silahlı kavganın detayları ortaya çıktı.

Esenyurt'ta komşular arasında çıkan silahlı kavganın detayları ortaya çıktı. Kavgada 3 kişinin yaralandığı ve gözaltına alınan 1 kişinin hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulandığı öğrenildi.

Esenyurt Örnek Mahallesi'nde 24 Ağustos günü yaşanan olayda komşular arasında küfür etme meselesi yüzünden kavga çıkmış, taraflar birbirlerine silah ve sopalarla saldırmıştı. Yaşanan kavganın detayları ortaya çıktı. Kavgada A.E., M.R.K. ve E.D. isimli 3 şahsın yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Kavgaya karışan bir grubun olaydan önce içerisinde bulunduğu kıraathanenin ruhsatsız olduğu ve içeride yapılan aramalarda ise uyuşturucu madde ele geçirildiği belirtildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan M.D. isimli şahsın ise çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulandığı öğrenildi. Olayla ilgili ekiplerin çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt kavga 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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