Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta kafeye silahlı saldırı: 3 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta kafeye silahlı saldırı: 3 yaralı

Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta kafeye silahlı saldırı: 3 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Esenyurt'ta bir kafede oturan 3 kişi uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Esenyurt'ta bir kafede oturan 3 kişi uğradıkları silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'ndeki bir kafede meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişiler, cadde üzerindeki bir kafede oturan 3 kişiye yönelik silahlı saldırı düzenledi. Saldırı sonucu kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak kafe içerisinde inceleme başlattı. Ekipler yaptığı çalışmaların ardından saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title