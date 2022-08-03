Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta iş makinesine kolunu kaptıran yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta iş makinesine kolunu kaptıran yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa: Esenyurt'ta iş makinesine kolunu kaptıran yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetti

Gelen son dakika haberine göre Esenyurt'ta bir tekstil atölyesinde çalışırken kolunu iş makinesine kaptıran yabancı uyruklu erkek şahıs hayatını kaybetti.

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Esenyurt'ta bir tekstil atölyesinde çalışırken kolunu iş makinesine kaptıran yabancı uyruklu erkek şahıs hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tekstil atölyesinde çalışan ve kimliği henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu erkek şahıs, iş yerindeki kumaş sıkıştırma makinesine kolunu kaptırdı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu kolu kopan ve kan kaybeden şahsa ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, iş yerinde olaya ilişkin inceleme yaptı. Hayatını kaybeden şahsın cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Öte yandan Esenyurt Belediyesi'ne bağlı ekipler savcılığın kararıyla olayın yaşandığı iş yerini mühürledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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