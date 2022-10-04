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Son dakika 3. sayfa: Ermenistan askerleri, Kelbecer ve Tovuz'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Ermenistan askerleri, Kelbecer ve Tovuz'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Son dakika haberi... Ermenistan askerleri, Azerbaycan-Ermenistan sınırında ateşkes ihlali yaparak Azerbaycan mevzilerini hedef aldı.

Ermenistan askerleri, Azerbaycan- Ermenistan sınırında ateşkes ihlali yaparak Azerbaycan mevzilerini hedef aldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 Ekim akşam saatlerinden 4 Ekim sabah saatlerine kadar Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından, Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırındaki Kelbecer illinin Zivel, Zeylik ve İstisu; Tovuz ilinin ise Ağdam ve Garalar yerleşkelerindeki Azerbaycan ordusu mevzilerini yoğun ateş altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan birliklerince misilleme ateşi açıldığını ve olayla ilgili tüm sorumluluğunun Ermenistan'a ait olduğunu kaydedildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Azerbaycan Ermenistan 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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