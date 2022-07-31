Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da jandarmadan eş zamanlı uyuşturucu operasyonu - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da jandarmadan eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da jandarmadan eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberine göre Elazığ'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi aralıksız devam ediyor.

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Elazığ'da, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi aralıksız devam ediyor.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda Poyraz bölgesinde bağ evinde ve Baskil ilçesinde kenevir ekimi yapıldığı bilgisinin alması üzerine harekete geçildi. Ekiplerce belirlenen adreslere operasyon planlandı ve eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda bağ evinde 45 kök, Baskil ilçesinde ise 154 gram kubar esrar maddesi ile 46 kök kenevir ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılırken, uyuşturucu maddeler jandarma ekiplerince imha edildi. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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