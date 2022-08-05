Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı Son dakika 3. sayfa haberi... Elazığ'da ehliyeti olmayan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarptı. Elazığ'da ehliyeti olmayan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kaldırıma çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, merkez Salıbaba Mahallesi Doğançay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz A.S. idaresindeki 23 EZ 469 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun kenarındaki kaldırıma çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tragger Elazığ 3. Sayfa Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika 3. sayfa: Elazığ'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 3 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.