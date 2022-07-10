Edirne'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı Edirne'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandıEDİRNE Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yolcu konumundaki 1 çocuk yaralandı. Edirne'de 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı EDİRNE Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yolcu konumundaki 1 çocuk yaralandı. Kaza, Uzunköprü ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 22 LM 196 plakalı otomobil ile 22 AK 590 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 22 AK 590 plakalı otomobil içerisinde yolcu konumunda bulunan 1,5 yaşındaki çocuk yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla Uzunköprü Devlet Hastanesi acil servisine kaldırdı Kazada yaralanan 1,5 yaşındaki çocuğun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattığı öğrenildi. İhlas Haber Ajansı / Berkant Şükrü Doğan Uludağ - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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