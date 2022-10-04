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Son dakika 3. sayfa: Edirne'de Fetö operasyonu: 4 şüpheli gözaltına aldı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika 3. sayfa: Edirne'de Fetö operasyonu: 4 şüpheli gözaltına aldı

Son dakika haberler: Edirne'den yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapma girişiminde bulunan 3 FETÖ/PDY üyesi yakalandı.

Edirne'den yasadışı yollardan yurtdışına çıkış yapma girişiminde bulunan 3 FETÖ/PDY üyesi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği yasadışı yolarla yurtdışına çıkmak isteyen 3 FETÖ/PDY üyesi olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler yaptıkları takip sonucunda İ.A., R.C., E.E., ve şoför Y.K'yı yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden İ.A'nın aranması olduğu tespit edildi.

İ.A., R.C., E.E. hakkında Terör örgütüne üye olma suçundan ve araç sürücüsü Y.K. hakkında Göçmen Kaçakçılığı suçundan tahkikat başlatıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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