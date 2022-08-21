Son dakika 3. sayfa: Drift atarken refüje çıktı, yaralı olarak kaçtı, fenalaşınca durdu 3. Sayfa Haberleri Edinilen son dakika haberine göre Sivas'ta drift atarken refüje çıktıktan sonra yoluna devam eden yaralı sürücü fenalaşınca durmak zorunda kaldı. Sivas'ta drift atarken refüje çıktıktan sonra yoluna devam eden yaralı sürücü fenalaşınca durmak zorunda kaldı. Edinilen bilgilere göre olay, kent merkezi otogar önünde meydana geldi. Y.S. (53) isimli sürücü 29 DK 275 plakalı Fiat marka araç ile drift atarken refüje çıktı. Polis ekiplerinin takibe aldığı sürücü yaralı olmasına rağmen kaçmaya başladı. Toptancılar sitesine kadar kaçan sürücü burada fenalaşınca durmak zorunda kaldı. Alkollü olduğu düşünülen yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Sivas 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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