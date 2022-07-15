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Son dakika haberi... Dolmabahçe'de feci kaza kamerada: Seyir halindeki motosikletli hatalı dönüş yapan taksiye çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bir son dakika haberine göre Dolmabahçe'de feci kaza kamerada: Seyir halindeki motosikletli hatalı dönüş yapan taksiye çarptıİSTANBUL Dolmabahçe'de seyir halindeki taksi yasak yerden aniden "u" dönüşü yapınca arkasından gelen motosikletli çarptı.

Dolmabahçe'de feci kaza kamerada: Seyir halindeki motosikletli hatalı dönüş yapan taksiye çarptı

İSTANBUL Dolmabahçe'de seyir halindeki taksi yasak yerden aniden "u" dönüşü yapınca arkasından gelen motosikletli çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, savrularak metrelerce sürüklenen motosikletli koruyucu kıyafetleri sayesinde kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu.

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi üzerinde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, Beyoğlu Kabataş istikametine seyir halinde olan taksici, yasak yerden aniden "u" dönüşü yapmak istedi. O esnada arkadan seyreden motosikletli taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan motosikletli yere savrularak metrelerce sürüklendi.

Motosikletli metrelerce sürüklendi

Motosikletin de sürüklendiği kaza sonucu genç sürücü, koruyucu kıyafetleri sayesinde hafif şekilde yaralandı. Kazanın şokunu atlatarak bir süre sonra ayağa kalkan motosikletli vatandaşların yanına gitti. Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, motosikletli ayakta tedavi etti. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - 3. Sayfa

3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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