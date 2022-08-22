Son dakika 3. sayfa: Denizli'de terör örgütü üyesi 2 şüpheli yakalandı 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberlerine göre Denizli'de kapatılan askeri okul öğrencisi yakalanırken, PKK adına sosyal medyada propaganda yapan kişi ise tutuklandı. Denizli'de kapatılan askeri okul öğrencisi yakalanırken, PKK adına sosyal medyada propaganda yapan kişi ise tutuklandı. Denizli'de FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda, kapatılan askeri okul öğrencisi 1 kişi yakalandı. Yakalanan şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı. PKK/KCK Silahlı Terör Örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda ise örgüt adına sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı tespit edilen 1 kişide dikkatli çalışma sonucu yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Denizli PKK 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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