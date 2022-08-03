Son dakika 3. sayfa: Çorlu'da kaçak göçmen operasyonu
Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzensiz göç ile mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi.
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzensiz göç ile mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda emniyet güçleri tarafından 4 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ve karakol ekiplerinin katılımı ile özellikle Cemaliye, Hıdırağa ve Kemalettin mahallelerinde kontroller yapıldı. Yapılan uygulamalar sonucunda 4 kaçak göçmen yakalandı.
Yapılan kontrollerin ardından kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi bekleniyor.
Pasaportu ve belgesi olmadığı belirlenen yabancı uyruklu şahıslar, işlemleri için polis karakollarına sevk edildi. - TEKİRDAĞ
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa