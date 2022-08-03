Son dakika 3. sayfa: Çorlu'da kaçak göçmen operasyonu - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Çorlu'da kaçak göçmen operasyonu

Son dakika 3. sayfa: Çorlu'da kaçak göçmen operasyonu

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzensiz göç ile mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzensiz göç ile mücadeleye yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda emniyet güçleri tarafından 4 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ve karakol ekiplerinin katılımı ile özellikle Cemaliye, Hıdırağa ve Kemalettin mahallelerinde kontroller yapıldı. Yapılan uygulamalar sonucunda 4 kaçak göçmen yakalandı.

Yapılan kontrollerin ardından kaçak göçmenlerin sınır dışı edilmesi bekleniyor.

Pasaportu ve belgesi olmadığı belirlenen yabancı uyruklu şahıslar, işlemleri için polis karakollarına sevk edildi. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hisarcık Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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