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Son dakika 3. sayfa: Çocukların kavgasına aileler karıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Çocukların kavgasına aileler karıştı: 3 yaralı

Son dakika haberi... Tekirdağ'da parkta karşılaşan çocukların tartışmasına ailelerin de karışması sonucu çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da parkta karşılaşan çocukların tartışmasına ailelerin de karışması sonucu çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, Çorlu ilçesine bağlı Reşadiye Mahallesi, Şehit Ahmet Çelekoğlu 2. Aralık Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, parkta karşılaşan çocukların tartışması büyüyerek ailelerin de katılmasıyla sokak kavgasına dönüştü. Bıçak da kullanılan olayda, tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan aynı aileden 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan yaralılar taburcu edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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