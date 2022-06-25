Son dakika 3. sayfa: Cerablus'ta bomba yüklü araç imha edildi - Haberler

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Son dakika 3. sayfa: Cerablus'ta bomba yüklü araç imha edildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika 3. sayfa: Cerablus'ta bomba yüklü araç imha edildi

Gelen son dakika haberine göre Suriye Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Cerablus'ta ihbar üzerine tespit edilen bomba yüklü araç, kontrollü bir şekilde imha edildi.

Suriye Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Cerablus'ta ihbar üzerine tespit edilen bomba yüklü araç, kontrollü bir şekilde imha edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Azez) ekipleri, Suriye Fırat Kalkanı Harekat bölgesi Cerablus sınır hattında bulunan El Humran köyü civarına, sansasyonel eylemde kullanılmak üzere PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütleri mensuplarınca, içerisinde bomba yüklü IVECO marka kamyon bırakıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Bahse konu bomba yüklü kamyon tespit edilerek, bölgeye bomba imha ekipleri gönderildi. Bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmasının ardından bomba yüklü kamyon kontrollü bir şekilde imha edildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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