Son dakika 3. sayfa: Çankırı'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 ölü, 3 yaralı 3. Sayfa Haberleri Son dakika gelişmesine göre Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, Çerkeş ilçesi D100 karayolu Şıhdoğan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (34) idaresindeki 28 AE 891 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Kazada, araçta bulunan C.Ç. (81) ve G.K. (41) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü M.A., P.K. (19), N.Ç. (74) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaşların cenazesi ise morga kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇANKIRI Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Çankırı 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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