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Son dakika 3. sayfa: Çanakkale'de kaza yapan araç orman yangınına neden oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Çanakkale'de kaza yapan araç orman yangınına neden oldu

Son dakika haberlerine göre Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaza yapan bir araç, orman yangınına neden oldu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaza yapan bir araç, orman yangınına neden oldu. Yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Öğretmenin Yeri mevkiinde kaza yapan bir araçtan çıkan alevler ormanlık alana sıçradı. Bölgede bulunan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, havadan 2 helikopter, karadan ise 1 ilk müdahale aracı, 12 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 5 hizmet aracı, 2 treyler, 1 belediye itfaiyesi ve 70 personel ile müdahale edilen yangın kısmen kontrol altına alındı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çanakkale Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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