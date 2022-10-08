Son dakika 3. sayfa: Büyükçekmece'de servis minibüsü kazası kamerada

Büyükçekmece'de servis minibüsü kazası kamerada

Yağmur nedeniyle yolda kaydı, park halindeki araca çarparak durdu

İSTANBUL - Büyükçekmece'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan işçi servisi park halindeki arabaya vurarak çarparak geldiği istikamete geri döndü. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah 06.30 sıralarında Büyükçekmece E-5 yan yol Silivri istikametinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, içinde işçilerin olduğu 34 LKJ 199 plakalı servis minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak park halindeki araca çarpıp geldiği istikamete döndü. Park halindeki araç ise yol kenarındaki yeşillik alana uçtu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan kaza anı ise çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza hakkında konuşan vatandaş Erkan Sayalı, " Sabah saatlerinde bir servis aracı, park halindeki araca çarptı. Kazada yaralı yoktu. Herhalde yağmurdan dolayı oldu" dedi.

Kaza ile ilgili konuşan bir başka vatandaş Zeynel Aslan ise, "Sabah burada kaza olmuştu. Arkadaşın aracına çarpmıştı. Kayganlaşan yol sebebiyle olmuş. Yaralı yok" diye konuştu.