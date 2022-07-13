Son dakika 3. sayfa: Büyük Belen köyünde ev yangını Son dakika 3. sayfa haberine göre Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyük Belen köyünde çıkan ev yangını zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü. Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı Büyük Belen köyünde çıkan ev yangını zamanında müdahaleyle büyümeden söndürüldü. Alınan bilgilere göre; Erhan Uyar'a ait evde henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi komşuları hortum yarımıyla yaparken, Gölpazarı Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi ile çevre evlere sıçramadan söndürülen yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yangında can kaybı yaşanmazken, yangının kesin çıkış sebebi araştırılıyor. - BİLECİK İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gölpazarı Bilecik Belen 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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