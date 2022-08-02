Son dakika 3. sayfa: Burdur'da siber dolandırıcılığa 5 tutuklama Bir son dakika haberine göre Burdur merkezli 23 ilde sosyal medya üzerinden 56 şahsı dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i mahkemece tutuklandı. Burdur merkezli 23 ilde sosyal medya üzerinden 56 şahsı dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda, internet ortamında sosyal medya üzerinden 23 farklı ilde, 56 şahsı dolandırdığı iddia edilen 12 şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 60 adet materyal ele geçirildi. Suçtan elde edilen gelir çerçevesinde bir otomobile el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 10 şüpheli şahıs tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrolle serbest kalırken 5 şüpheli ise tutuklandı. - BURDUR İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Burdur 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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