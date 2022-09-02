Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı

3. Sayfa Haberleri

Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı

Bulgaristan'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı.

Bulgaristan'da etkili olan sağanak nedeniyle yollar kapandı, çok sayıda araç mahsur kaldı. Bulgar yetkililer gümrük kapısından araç alımını durdurdu. Edirne Kapıkule'den Bulgaristan'a çıkış yapacak araçlar geri dönmek zorunda kaldı.

Bulgaristan ve Edirne sınırında akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor. Bulgaristan'ın Edirne'ye yakın bölgesinde birçok yerde taşkın yaşandı. Yolların kapanması nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı. Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgaristan vatandaşları Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmaya hazırlanırken, Bulgar yetkililer gümrük kapısından araç alımını durdurdu. Kapıkule Sınır Kapısı'nda uzun araç kuyrukları oluştu.

(Mehmet Basmacı - İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bulgaristan Tragger Edirne 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title