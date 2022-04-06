Son dakika 3. sayfa: Boşandığı kocasının öldürdüğü genç kadının hayatı dram çıktı

ADANA (İHA) - Adana'da boşandığı eşi tarafından boğazı kesilerek öldürülen kadının cenazesi yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Genç kadının öldürülmeden önce teyzesine mesaj atıp yardım istediği ortaya çıkarken, kuzeninin anlattıkları ise kan dondurdu. Genç kadının uzun yıllardır şiddet gördüğü, eşinin ise uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı.

İddiaya göre olay, merkez Yüreğir ilçesinde sabaha karşı meydana geldi. Şükriye Gür (33) yaklaşık 3 ay önce sürekli şiddet gördüğü eşi Ümit S.'den (41) boşandı. Ancak uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Ümit S., sabaha karşı eski eşinin evine gelerek konuşmak istediğini söyledi. Genç kadın eski eşini eve alarak konuşmaya başladı.

Bu arada Şükriye Gür, teyzesi Nesibe Akboğa'ya "Ümit beni öldürecek. Polisi ara" diyerek mesaj attı. Ümit S., eşiyle tekrar barışmak istediğini söyledi ancak Şükriye Gür bu teklifi kabul etmeyince kavga çıktı. Ümit S., bıçakla eşinin boğazını keserek öldürdü. Daha sonra da polisi arayarak, "Eşimi öldürdüm kendimi de öldüreceğim" dedi. Telefonu kapattıktan sonra, kendi boğazını da keserek intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri eve girdiklerinde yatak odasında kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Yaralı Ümit S. ise ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şükriye Gür'ün cenazesi bugün Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

"Gelin arabasının şoförünü bile kuzenimden kıskanmıştı"

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Şükriye Gür'ün kuzeni Ümit Akbuğa, kuzeninin uzun yıllardır şiddet gördüğünü söyledi. Akbuğa, "Kuzenimi öldüren adam, evlendiğinden beri kıskançtı. Gelin arabasının şoförünü bile kuzenimden kıskanmıştı. Kıskançlık yüzünden şiddet uyguluyordu. Kuzenimi banyoya kilitler üzerinde sigara söndürüp döverdi. Biz birkaç defa engelledik. Beni, kuzenlerini yanında kimi görse kıskanıyordu. Ayrıldıkları halde kuzenimi takip ediyordu. Beni şikayet edersen çocukları göstermem, seni öldürürüm diye de kuzenimi tehdit ediyordu" diye konuştu.

"En ağır ceza ile yargılansın"

Ümit S.'nin cinayeti planladığını da öne süren Akbuğa, "Kuzenim ve eşinin evleri vardı. O evlerini de satmışlar. Tapu sahibi kuzenim olduğu için de banka parayı onun hesabına aktarmış. Sonra eşi evin önünde kuzenimi bekleyip bıçak çekip o parayı da kuzenimden zorla almış. Bugün de cinayet için eve planlı gitmiş. Apartmanın girişindeki kamerayı yukarı kaldırmış. Yukarı çıkıp kuzenimi göğsünden, bacağından ve boğazından bıçaklayıp katletmiş. Biz ağırlaştırılmış müebbetle yargılanmasını istiyoruz. Cezaevinden çıkmasın. En ağır ceza neyse onunla yargılansın. 3 tane çocuğu öksüz kaldı. Anneme de sabaha karşı mesaj atmış 'Teyze Ümit beni öldürecek' diye biz mesajı görmedik, yetişemedik" ifadelerini kullandı.

"Boğazını kesip öldürmüş"

Genç kadının diğer kuzeni Eren Zincirkıran kuzeninin 17 yaşında evlendiğini ve o günden sonra sürekli şiddet gördüğünü söyledi. Zincirkıran, "Eşi sürekli uyuşturucu madde kullanıyordu. Uyuşturucu yüzünden yeni ayrıldılar. Ben kuzenimle konuştum 2 hafta önce. 'Gel bizimle kal' dedim ama o da 'yok' dedi. İşe girmişti, kendi düzenini kuracaktı. Taşınacaktı buralardan gidecekti. Konuşmak maksadıyla gidip boğazını kesip öldürmüş" dedi.

Ümit S.'nin hastanede tedavisi devam ederken çiftin 3 çocuğunun da velayetinin babasında olduğu öğrenildi. Genç kadının cenazesi yarın Ceyhan ilçesine bağlı Sugözü Mahallesi mezarlığında defnedilecek. - ADANA