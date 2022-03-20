Araçtan sağ çıktı, kazayı anlattı

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tünel girişi İstanbul istikametinde meydana gelen kazada sağ çıktı, olayı anlattı.

Etkili olan kar yağışı sebebiyle kayganlaşan yolda TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli giriş mevki İstanbul istikametinde kaza meydana geldi. Tır, otobüs ve otomobillerin aralarında bulunduğu 18 araç birbirine girdi.

Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralılara müdahale etti. Kazada 17 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken toplam 32 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan Yavuz isimli sürücü, "Kaza olmuştu, biz de arkadan geldik duramayarak kazaya karıştık. Otobüs tıra çarpmış, ben de otobüse çarptım. Arkadan gelen otobüs de bana çarpınca benim aracım havaya kalktı" dedi.

Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul istikametinden araç geçişine izin verilmiyor. Trafik, Abant gişelerden D-100 kara yoluna aktarıldı. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa