Son dakika haberi... Boks ringlerini aratmayan kavga kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... Boks ringlerini aratmayan kavga kamerada

Son dakika haberlerine göre - Boks ringlerini aratmayan kavga kamerada Bağcılar ve Zeytinburnu'nda iki ayrı grup tekme tokat birbirine girdi Bağcılar ve Zeytinburnu'nda meydana gelen iki ayrı olayda iki grup tekme tokat birbirine girdi.

 - Güncelleme:

- Boks ringlerini aratmayan kavga kamerada

Bağcılar ve Zeytinburnu'nda iki ayrı grup tekme tokat birbirine girdi

İSTANBUL - Bağcılar ve Zeytinburnu'nda meydana gelen iki ayrı olayda iki grup tekme tokat birbirine girdi. Gruplar kimi zaman birbirlerine sopalarla da saldırırken, boks ringlerini aratmayan kavgalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Zeytinburnu'nda dün gündüz saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Lokantada çıkan kavgada bir grup sıkıştırdığı şahsı tekme tokat dövdü. Dayak yiyen şahıs bir fırsatını bulunca oradan kaçarken, çevredekilerin de olayı film izler gibi izlediği görüldü.

İkinci kavga görüntüsü ise dün akşam saatlerinde Bağcılar'da kayda geçti. Bilinmeyen bir nedenle kavga eden iki grup, birbirlerine sopalarla saldırdı. Kavgaya karışan taraflar bir süre sonra oradan uzaklaştı.

İhlas Haber Ajansı / Doğan Can Cesur - 3. Sayfa

Zeytinburnu Bağcılar kavga 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title