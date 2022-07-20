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Son dakika 3. sayfa: Boğulma tehlikesi geçiren genç kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Boğulma tehlikesi geçiren genç kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Kocaeli'de serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 25 yaşındaki genç kadın kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'de serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren 25 yaşındaki genç kadın kaldırdığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kandıra ilçesi Uzunkum Yelkenkayalar bölgesinde, 18 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sümeyye Yılmaz (25) ile Yasir S.'nin (35) denizde çırpındığını gören ve çığlıklarını duyanlar, durumu hemen cankurtaranlara haber verdi. Bölgede hazır bulunan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi cankurtaranları, Sümeyye Yılmaz ve Yasir S.'yi denizden çıkardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla alınan 2 kişi Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Sümeyye Yılmaz, tüm çabalara karşın hayat mücadelesini kaybetti.

Sümeyye Yılmaz'ın cenazesi dün Sakarya'nın Serdivan ilçesi Beşköprü Mahallesi Mustafa Karaaslan Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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