Beyazıt'ta tantanacılık yöntemiyle hırsızlık kamerada Şüphelilerden birini esnaf yakalayarak darp etti Fatih'te kendi aralarında kavga ediyormuş gibi yaparak aralarına aldıkları kişinin cebindeki 7 bin 500 doları 'tantanacılık' yöntemiyle çaldı.

Beyazıt'ta tantanacılık yöntemiyle hırsızlık kamerada

Şüphelilerden birini esnaf yakalayarak darp etti

İSTANBUL - Fatih'te kendi aralarında kavga ediyormuş gibi yaparak aralarına aldıkları kişinin cebindeki 7 bin 500 doları 'tantanacılık' yöntemiyle çaldı. Şüphelilerin hırsızlık anları işyerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Şüphelilerden biri cadde esnafı tarafından yakalanarak darp edildi.

Olay, 2 Eylül günü Beyazıt Gedikpaşa'da saat 15.40'ta meydana geldi. İddialara göre, döviz bürosundan çıkan bir turisti hedef alan şüpheliler, bir anda birbirleriyle kavga etmeye başladı. Kavga ederken turist adamın üstüne doğru giden şüpheliler 'tantanacılık' yöntemiyle cebinde bulunan 7 bin 500 doları çaldı. Şüpheliler kavga ederek koşmaya devam ederken turist adam cüzdanının çalındığını fark etti.

Şüpheliyi yakalayan esnaf darp etti

Yaşanan hırsızlığı fark eden cadde esnafı, şüphelilerden birini kovalayarak yakalamayı başardı. Yakaladıkları şüpheliyi darp eden esnaf, olay yerine polis çağırdı. Şüpheli, daha sonra polis ekiplerine teslim edildi.

Tantanacılık yöntemiyle hırsızlık kamerada

Hırsızlık anları caddede bulunan işyerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerin bir anda kavga etmeye başlayarak turist adamın üstüne doğru gittiği, daha sonra adamın cebinden parayı çaldıktan sonra hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor.