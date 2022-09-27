Son dakika 3. sayfa: Batman'da otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberlerine göre Batman'ın Beşiri ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Malik Alaağaç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Batman'ın Beşiri ilçesinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Malik Alaağaç, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Batman Beşiri kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Batman-Beşiri Kara yolunda yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Melik Alaağaç, hızla gelen otomobilin altında kaldı. Kazayı gören vatandaşların yardım talebi üzerinde olay yerine ambulans gönderildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen ağır yaralanan 8 yaşındaki Melik Alaağaç, hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazaya karışan araç sürücüsü göz atına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BATMAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Batman 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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