Son dakika 3. sayfa: Başkentte kampüs içinde köpek saldırısı 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre Başkentte kampüs içinde köpek saldırısı Öğrenciler köpek sürüsünden canını zor kurtardı Ankara Üniversitesi Dışkapı Yerleşkesinde sokak köpekleri dehşet saçtı. Başkentte kampüs içinde köpek saldırısı Öğrenciler köpek sürüsünden canını zor kurtardı ANKARA - Ankara Üniversitesi Dışkapı Yerleşkesinde sokak köpekleri dehşet saçtı. Yerleşke içinde korku dolu anlar yaşandı. İddiaya göre, Ankara Üniversitesi Dışkapı Yerleşkesinde sokak köpekleri 3 kişiye saldırdı. Saldırıya uğrayan öğrenciler canlırını zor kurtardı. Herhangi bir yaralanma olmazken yaşanan korku dolu anlar cep telefonu tarafınhdan görüntülendi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Kalay Ankara Üniversitesi 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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