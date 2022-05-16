Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı - Haberler

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Başkent'te trafik kazası: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Oğuzhan G. sevk ve idaresinde bulunan 06 AF 6079 plakalı aracı ile Ayaş Caddesi üzerinden gelip Ankara Caddesi istikametine seyrederken kaza mahalline geldiğinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refuj taşına sonra kaplama duvarına çarparak takla atıp ters döndü. Kaza sonucu araçta bulunan Helime G. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulans ile hastaneye sevk edildi.