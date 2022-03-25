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Son dakika 3. sayfa: Başkent'te 'ölüm kavşağı'ndaki kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa: Başkent'te 'ölüm kavşağı'ndaki kaza kamerada

Gelen son dakika haberine göre Ankara'nın Sincan ilçesinde sürekli kaza olması nedeniyle vatandaşların 'ölüm kavşağı' adını verdikleri kavşakta yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

SİNCAN, ANKARA (İHA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde sürekli kaza olması nedeniyle vatandaşların 'ölüm kavşağı' adını verdikleri kavşakta yaşanan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Sincan ilçesi Tandoğan Ahi Mesud Bulvarı'ndan sanayi yönüne seyreden B.D. yönetimindeki 06 CJA 688 plakalı araç, Ayaz Sokak kavşağında yaya geçidi üzerinden yolun karşısına geçmeye çalışan Armağan Taburlu'ya (41) çarptı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Vatandaşlar, kavşakta sürekli kaza olduğunu söyleyerek, önlem alınmasını istedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sincan, Ankara, Kaza, 3. Sayfa, Haberler

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