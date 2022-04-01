Son dakika 3. sayfa: Başkent'te kurye kazası: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi... Başkent'te kurye kazası: 1 yaralı Ankara'nın Çankaya ilçesinde motokurye araca çarptı, kazada kurye yaralandı.
ÇANKAYA, ANKARA (İHA) - Başkent'te kurye kazası: 1 yaralı
ANKARA - Ankara'nın Çankaya ilçesinde motokurye araca çarptı, kazada kurye yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çankaya ilçesinde Kızılırmak Caddesi'nde motokurye hareket halindeki otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsı hastaneye kaldırdı.