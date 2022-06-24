Son dakika 3. sayfa: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika 3. sayfa haberi: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa