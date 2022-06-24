Son dakika 3. sayfa: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Son dakika 3. sayfa haberi: Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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